انتهاء أعمال تطوير استراحة مستشفى أبو الريش (صور)

انتهت محافظة القاهرة من أعمال تجهيز وتطوير استراحة مستشفى أبو الريش الخاصة لمرتادي المستشفى وذويهم بنطاق حي السيدة زينب والتي بدأت في استقبال المواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع جودة حياة المواطن وخلق حياة كريمة للمواطن، بمتابعة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

مواطنين: راحة المريض أولا

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين والمرضى وتقول وفاء طارق، إحدى المواطنات، إن تطوير وتجهيز استراحة مستشفى أبو الريش أمر في غاية الأهمية لخدمة المرضى وذويهم بدلا من تكدسهم أمام المستشفى وبالشوارع المحيطة بالمستشفى، لافتا إلى أن أعمال التطوير ساعدت في تنظيف وتجميل الأرصفة والشوارع المحيطة بالمستشفى.

ومن جانبها أشادت أمنية عصام، إحدى المواطنات بأعمال تطوير استراحة مستشفى أبو الريش والتي ساعدت في لتوفير الراحة ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى خاصة المرضى منهم، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تضمنت أيضا زيادة في أعمال التطهير والتعقيم المستمر وهو الشئ الملموس والملحوظ داخل استراحة مستشفى أبو الريش.

أضافت إيهاب حسين، أحد المواطنين، أن تجهيز استراحة مستشفى أبو الريش كان لابد منه خاصة وأن أوقات الانتظار داخل المستشفى تمتد لساعات وساعات وهناك بعض المرضى يأتون من محافظات مختلفة بحاجة لأماكن استراحة مؤهلة وتستوعب أعداد كبيرة.

تجهيز استراحة مستشفى أبو الريش

وشهدت مستشفى أبو الريش أعمال تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي المستشفى وذويهم بنطاق حي السيدة زينب وبدأت في استقبال المواطنين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة لرفع كل المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش والتي تبلغ مساحتها ٢٢٠ متر تقريبا بشارع المريس وتم تخصيصها لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، لتوفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

كما تم الانتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تاندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار مع اقتراب حلول فصل الشتاء، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة بالمقاعد لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة، علاوة على التوجه لإضافة عدد من احواض الزراعة لإضافة اللمسات الجمالية وتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية.

373602208_680904697398953_6318646514394478085_n

374728593_680904664065623_5070490566372399248_n

374189699_680904640732292_6485429713006939792_n