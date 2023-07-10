20 يوليو.. مستشفي أبو الريش يستضيف مؤتمر «نحو أداء أفضل»

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفي أبو الريش، إنه تقرر عقد النسخة الثالثة من مؤتمر “نحو اداء أفضل”، يوم 20 يوليو الجاري، لتبادل التجارب والخبرات بين الأساتذة وصغار الأطباء من أجل تحسين ورفع كفاءة القطاع الطبي في مصر، من خلال شرح كل ما هو جديد وحديث في عالم الطب.

وتابع مدير المستشفي فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن المؤتمر يستقبل العديد من أطباء محافظات مختلفة منها “الاسكندرية، بني سويف، المنصورة ، المحلة، قنا، طنطا”، موضحا أنه سيتم توفير مواصلات وإقامة مجانية، وذلك من أجل التسهيل عليهم ومساعدتهم على تلقي مزيد من العلم.

يئُشارك في فعاليات المؤتمر كل من دكتور ولاء الأمين، والدكتور أحمد هلال سكرتير المؤتمر، وضيوف شرف المؤتمر كل من الدكتور إيمان أحسان رئيس قسم الاطفال فى مستشفي ابو الريش، والدكتور ايمن البدوى والذي قدم عدد من الكتب الهامة فى مجال للطب، وكل هؤلاء ايقونة للعلم.

واشار، إلى أنه سيتم التركيز فى المؤتمر على كل ما يخص الأطفال سواء التطعيمات واهم المضادات الحيوية للاطفال والحضانات واكثر اجهزة حديثة اى سيتم تناول كل ما يخص صحة الطفل.