ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

20 يوليو.. مستشفي أبو الريش يستضيف مؤتمر «نحو أداء أفضل»

ابو الريش
ابو الريش

قال الدكتور شريف الأنواري، مدير مستشفي أبو الريش، إنه تقرر عقد النسخة الثالثة من مؤتمر “نحو اداء أفضل”، يوم 20 يوليو الجاري، لتبادل التجارب والخبرات بين الأساتذة وصغار الأطباء من أجل تحسين ورفع كفاءة القطاع الطبي في مصر، من خلال شرح كل ما هو جديد وحديث في عالم  الطب.

وتابع مدير المستشفي فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن المؤتمر يستقبل العديد من أطباء محافظات مختلفة منها “الاسكندرية، بني سويف، المنصورة ، المحلة، قنا، طنطا”، موضحا أنه سيتم توفير مواصلات وإقامة مجانية، وذلك من أجل التسهيل عليهم ومساعدتهم على تلقي مزيد من العلم.

يئُشارك في فعاليات المؤتمر كل من دكتور ولاء الأمين، والدكتور أحمد هلال سكرتير المؤتمر، وضيوف شرف المؤتمر كل من الدكتور إيمان أحسان رئيس قسم الاطفال فى مستشفي ابو الريش، والدكتور ايمن البدوى والذي قدم عدد من الكتب الهامة فى مجال للطب، وكل هؤلاء ايقونة للعلم.

واشار، إلى أنه سيتم التركيز  فى المؤتمر  على كل ما يخص الأطفال سواء التطعيمات واهم المضادات الحيوية للاطفال والحضانات واكثر اجهزة حديثة اى سيتم تناول كل ما يخص صحة الطفل.

مدير مستشفي ابو الريش مؤتمر مجاني الإقامة والمواصلات لتدريب الأطباء بالمحافظات مؤتمر مجاني الإقامة والمواصلات لتدريب الأطباء بالمحافظات الدكتور شريق الانواري مدير مستشفي أبو الريش

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة حورية فرغلي بعد عملية استئصال الرحم

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023

آخرهم إمام عاشور.. أبرز 7 زملكاوية خطفهم قطار الأهلى

استمرار حبس المتهمين بذبح طفل أبو النمرس وسرقته

المعينون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ضربة حرة لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟