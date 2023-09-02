أجندة حافلة.. تفاصيل مشاركة جو بايدن فى قمة العشرين بنيودلهى

قال البيت الأبيض السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى الهند الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين "G20" في نيودلهي.

وستستضيف الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، قادة العالم في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في 9 و10 سبتمبر في العاصمة نيودلهي.

وبحسب صحيفة "بيزنس توداي" أكد بالفعل أغلبية زعماء مجموعة العشرين حضور القمة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

ولم تتلق الهند بعد أي تأكيد بشأن مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين، لكن من المحتمل أن ترسل الصين رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ لحضور القمة التي ستعقد في نيودلهي.

وتستضيف الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، قادة العالم في قمة مجموعة العشرين فيما تعقد القمة تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

أجندة جو بايدن في قمة العشرين

وأكد البيت الأبيض أن جو بايدن من المتوقع أن يصل نيودلهي في 7 سبتمبر الجاري لحضور القمة، كما سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليوم التالي.

وبحسب بيان البيت الأبيض وأثناء وجود بايدن في نيودلهي، سيشيد بقيادة رئيس الوزراء مودي لمجموعة العشرين، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة تجاه مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك استضافتها للقمة في عام 2026.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان بحسب الصحيفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وزيادة قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، على مكافحة الفقر بشكل أفضل، بما في ذلك من خلال معالجة التحديات العالمية، من بين أمور أخرى.

ومن المقرر أن يسافر بايدن إلى هانوي بفيتنام في 10 سبتمبر بعد قمة مجموعة العشرين.

المشاركون في قمة العشرين بالهند

وتعد مجموعة العشرين منتدى حكوميًا دوليًا يضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويضم التكتل الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة ستشارك دول أخرى في القمة وهي بنجلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.