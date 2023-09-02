السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. مصر تنضم للشراكة العالمية للتعليم "GPE”

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

ثمن الدكتور رضا حجازي وزير والتعليم الفني إعلان الشراكة العالمية للتعليم "GPE" انضمام مصر رسميًا كعضو في هذه الشراكة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الانضمام للشراكة العالمية للتعليم يدعم جهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة (٢٠٢٤ - ٢٠٢٩).

وقد أشادت الشراكة العالمية للتعليم "GPE" بالخطوات التي تقودها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية للالتزام بوضع وتنفيذ خطة تطوير التعليم القائم على الأدلة.

كما أشادت الشراكة أيضا بإجراء وزارة التربية والتعليم المصرية حوارا مجتمعيا شاملا حول منظومة التعليم، مثمنة التزام الوزارة بوضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم (٢٠٢٤ - ٢٠٢٩).

وترتكز رسالة الشراكة العالمية للتعليم "GPE" على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة.

كما تستهدف الشراكة تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول ونتائج التعلم والمساواة بين الجنسين من خلال أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي فرضتها الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

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وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابا دوريا رقم (۳۱) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

تحويل الطلاب سلطة مديرى المديريات

وأكد الكتاب الدورى أنه يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية، وعدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

كما أشار الكتاب الدورى إلى أن تكون عملية تحويل الطلاب سلطة مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، ولم شمل الأسرة، مشددا على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الانضمام للشراكة العالمية للتعليم المنظومة التعليمية

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