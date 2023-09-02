عوامل الخطورة الناتجة من ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية اللازمة من ضمن الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثير من الأشخاص، وذلك بسبب أن مرض ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يحدث عند الضغوط المستمرة.

ويعاني الكثير من الأشخاص من أعراض ارتفاع ضغط الدم دون معرفة الأسباب أو طرق الوقاية، ولمعرفة عوامل الخطورة الناتجة من ارتفاع ضغط الدم يمكنك متابعة كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها حفاظاً على صحتك وصحة أسرتك، ونرصد لكم في هذا التقرير أعراض وأسباب ارتفاع ضغط الدم، وذلك وفقًا لموقع "very well health"، وإليكم تفاصيل على النحو التالي:

تعرف على أعراض ارتفاع ضغط الدم

1 - الصداع.

2 - ضيق التنفس.

3 - التعرض لنزيف الأنف.

عوامل الخطورة الناتجة من ارتفاع ضغط الدم

1 - الوراثة.

2 - التقدم في العمر.

3 - السمنة المفرطة.

4 - الإكثار في التدخين.

5 - شرب الخمور.

6 - الشعور بالقلق والاضطرابات والضغوط النفسية.

7 - نمط غذائي غير صحي وذلك بالإكثار من الملح.

8 - لدى الشخص العديد من الأمراض المزمنة: مثل داء السكري وغيره.

9 - عدم ممارسة الرياضة.

كيف تحمي نفسك من أعراض ارتفاع ضغط الدم

هناك العديد من النصائح الطبية التي يمكنك إتباعها خلال يومك حفاظاً على مقياس الضغط في الجسم، وفي السطور التالية نعرض لكم أهم النصائح التي ستفيدك لتعزيز مناعتك، إليكم التفاصيل:

1 - الابتعاد عن التدخين.

2 - ممارسة الرياضية بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع، ويمكنك ممارسة الأنشطة الرياضية مثل الجري أو السباحة وغيرها من الرياضة.

3 - الاهتمام بالنظام الغذائي من خلال تناول الفاكهة والخضراوات، والموازنة في تناول البروتينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

4 - الإبتعاد عن الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون.

5 - المحافظة على وزنك بالمتابعة.

6 - تناول المكملات الغذائية ولكن استشر طبيبك أولاً.

7 - أبتعد عن كل ما هو مقلق أو يعطي لك شعور بالاضطرابات والضغوط النفسية.