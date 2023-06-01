الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها تقليل الملح.. نصائح لأصحاب الضغط المرتفع فى العواصف الترابية

الضغط المرتفع
الضغط المرتفع

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في مشاكل صحية خطيرة دون ظهور أي علامات تحذيرية، فعندما يرتفع ضغط الدم لديك لفترة طويلة، فإنه يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، تلف الكلى أو تمدد الأوعية الدموية، والسؤال: كيف تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي؟

النشاط البدني المنتظم 
ليس سراً أن النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على صحتك، لا تساعد التمارين في التحكم في ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل تساعدك أيضًا على إدارة وزنك وتقوية قلبك وخفض مستوى التوتر لديك.

حاول أن تستهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع مثل المشي السريع.

تناول ملحًا أقل
معظم الناس يأكلون الكثير من الملح دون أن يدركوا ذلك، المدخول اليومي الموصى به هو 2300 مجم مع حد مثالي أقل من 1500 مجم يوميًا خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تخفيض بسيط من الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك ويمكن أن يقلل من ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.


إضافة مزيد من البوتاسيوم

لا يساعد البوتاسيوم في تنظيم معدل ضربات القلب فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل تأثيرات الصوديوم في الجسم، يساعد البوتاسيوم جسمك على التخلص من الصوديوم ويخفف أيضًا من التوتر في جدران الأوعية الدموية وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.


خذ وقتًا للاسترخاء والاستمتاع، خصص وقتًا للأشياء التي تجلب لك السعادة، سواء كنت تتناول وجبة جيدة أو تقضي الوقت مع أحبائك، ابحث عن وقت لدمج لحظات صغيرة من الاستمتاع على مدار اليوم.

ارتفاع ضعط الدم نصائح لارتفاع ضغط الدم البوتاسيوم الملح نظام غذائي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية