أبرزها تقليل الملح.. نصائح لأصحاب الضغط المرتفع فى العواصف الترابية

يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في مشاكل صحية خطيرة دون ظهور أي علامات تحذيرية، فعندما يرتفع ضغط الدم لديك لفترة طويلة، فإنه يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، تلف الكلى أو تمدد الأوعية الدموية، والسؤال: كيف تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي؟

النشاط البدني المنتظم

ليس سراً أن النشاط البدني المنتظم يساعد في الحفاظ على صحتك، لا تساعد التمارين في التحكم في ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل تساعدك أيضًا على إدارة وزنك وتقوية قلبك وخفض مستوى التوتر لديك.

حاول أن تستهدف ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين في الأسبوع مثل المشي السريع.

تناول ملحًا أقل

معظم الناس يأكلون الكثير من الملح دون أن يدركوا ذلك، المدخول اليومي الموصى به هو 2300 مجم مع حد مثالي أقل من 1500 مجم يوميًا خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تخفيض بسيط من الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة قلبك ويمكن أن يقلل من ضغط الدم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.



إضافة مزيد من البوتاسيوم

لا يساعد البوتاسيوم في تنظيم معدل ضربات القلب فحسب، بل يمكنه أيضًا تقليل تأثيرات الصوديوم في الجسم، يساعد البوتاسيوم جسمك على التخلص من الصوديوم ويخفف أيضًا من التوتر في جدران الأوعية الدموية وكلاهما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر.



خذ وقتًا للاسترخاء والاستمتاع، خصص وقتًا للأشياء التي تجلب لك السعادة، سواء كنت تتناول وجبة جيدة أو تقضي الوقت مع أحبائك، ابحث عن وقت لدمج لحظات صغيرة من الاستمتاع على مدار اليوم.