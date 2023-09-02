السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة في ستاد القاهرة

المهندس ياسر قمر
المهندس ياسر قمر

يقام مساء اليوم السبت الاجتماع الفني والقرعة الخاصة بطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال، وهي البطولة التي تستضيفها مصر في الأيام المقبلة.

ويعقد الاجتماع الفني وقرعة البطولة في قاعة المؤتمرات الصحفية بصالة ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة تأكيد مشاركة 16 منتخبًا في البطولة.

وتستضيف صالة 2 و3 و4 بستاد القاهرة الدولي، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال حيث تنطلق المنافسات غدا الأحد و تستمر حتى 14 من سبتمبر.

و تفقد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي التي ستقام عليها البطولة الإفريقية.

وحرص المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وحسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة على تفقد الصالات التى ستحتضن فاعليات البطولة للاطمئنان على كافة الترتيبات قبل إنطلاق الحدث الإفريقي.

كما تم تفقد القاعة التى ستشهد قرعة البطولة للتأكد على أن كل الأمور تسير في طريقها الصحيح.

اجتماعات لترتيبات بطولة إفريقيا للطائرة

وانتهى مجلس الإدارة من تشكيل لجان البطولة وتم عقد سلسلة اجتماعات في الفترة الأخيرة لعمل كافة الترتيبات اللازمة حتى تخرج البطولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة مصر.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة للمنتخب الوطنى الذي شارك في معسكر خارجي بمقدورنا بعدها عاد المنتخب لاستكمال البرنامج بالانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وخاض المنتخب المصري للكرة الطائرة مباراتين وديتين أأمام المنتخب الليبي والمنتخب  المغربي، في إطار حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل ساعات من المشاركة بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

بمقدورنا حسن عابد المهندس ياسر قمر فلافيو جيونيلي المنتخب المصري للكرة الطائرة

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