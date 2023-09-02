ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم.. وبعد فوز وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم حيث يستأنف “البريميرليج” مباريات الأسبوع الرابع اليوم السبت الثاني من شهر سبتمبر الجاري والتي افتتحت بلقاء لوتون تاون ووست هام وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ليكون ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم وبعد لقاء أمس على النحو التالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 وست هام 4 3 1 0 9 4 +5 10 2 مانشستر سيتي 3 3 0 0 6 1 +5 9 3 توتنهام 3 2 1 0 6 2 +4 7 4 ليفربول 3 2 1 0 6 3 +3 7 5 أرسنال 3 2 1 0 5 3 +2 7 6 برايتون 3 2 0 1 9 5 +4 6 7 أستون فيلا 3 2 0 1 8 6 +2 6 8 مانشستر يونايتد 3 2 0 1 4 4 0 6 9 برينتفورد 3 1 2 0 6 3 +3 5 10 تشيلسي 3 1 1 1 5 4 +1 4 11 كريستال بالاس 3 1 1 1 2 2 0 4 12 فولهام 3 1 1 1 3 5 -2 4 13 نيوكاسل يونايتد 3 1 0 2 6 4 +2 3 14 نوتنجهام فورست 3 1 0 2 5 6 -1 3 15 وولفرهامبتون 3 1 0 2 2 5 -3 3 16 بورنموث 3 0 1 2 2 6 -4 1 17 شيفيلد يونايتد 3 0 0 3 2 5 -3 0 18 بيرنلي 2 0 0 2 1 6 -5 0 19 إيفرتون 3 0 0 3 0 6 -6 0 20 لوتون تاون 3 0 0 3 2 9 -7 0

وبفوز فريق وست هام على نظيره لوتون تاون يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 10 نقاط بينما يتغير ترتيب الفرق خلال مواجهات الجولة الرابعة والتي تستأنف اليوم وتستمر حتى مساء غدا الأحد.