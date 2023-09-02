السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم.. وبعد فوز وست هام

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم حيث يستأنف “البريميرليج” مباريات الأسبوع الرابع اليوم السبت الثاني من شهر سبتمبر الجاري والتي افتتحت بلقاء لوتون تاون ووست هام وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ليكون ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم وبعد لقاء أمس على النحو التالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

وست هام

4

3

1

0

9

4

+5

10

2مانشستر سيتي

3

3

0

0

6

1

+5

9

3

توتنهام

3

2

1

0

6

2

+4

7

4

ليفربول

3

2

1

0

6

3

+3

7

5

أرسنال

3

2

1

0

5

3

+2

7

6

برايتون

3

2

0

1

9

5

+4

6

7

أستون فيلا

3

2

0

1

8

6

+2

6

8

مانشستر يونايتد

3

2

0

1

4

4

0

6

9

برينتفورد

3

1

2

0

6

3

+3

5

10

تشيلسي

3

1

1

1

5

4

+1

4

11

كريستال بالاس

3

1

1

1

2

2

0

4

12

فولهام

3

1

1

1

3

5

-2

4

13

نيوكاسل يونايتد

3

1

0

2

6

4

+2

3

14

نوتنجهام فورست

3

1

0

2

5

6

-1

3

15

وولفرهامبتون

3

1

0

2

2

5

-3

3

16

بورنموث

3

0

1

2

2

6

-4

1

17

شيفيلد يونايتد

3

0

0

3

2

5

-3

0

18

بيرنلي

2

0

0

2

1

6

-5

0

19

إيفرتون

3

0

0

3

0

6

-6

0

20

لوتون تاون

3

0

0

3

2

9

-7

0

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلى صدارة الدورى السعودى

الدوري الإنجليزي الممتاز 

وبفوز فريق وست هام على نظيره لوتون تاون يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 10 نقاط بينما يتغير ترتيب الفرق خلال مواجهات الجولة الرابعة والتي تستأنف اليوم وتستمر حتى مساء غدا الأحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات اليوم وست هام ليفربول الدورى الانجليزى مواجهات اليوم مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الدستورية": إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير لازم

"طبيب الساحل".. الدفاع يطلب كبير الأطباء الشرعيين والمحكمة ترفض

الصور الأولى للمتهمين بقتل طبيب الساحل داخل المحكمة

قرار جديد من المحكمة فى قضية "قتل طبيب الساحل"

منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله