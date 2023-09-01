الهلال يهزم اتحاد جدة ويعتلي صدارة الدوري السعودي

اعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه الصعب على مضيفه اتحاد جدة 4 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا، فوز الأخدود على الرياض 1 / صفر، والطائي على أبها بذت النتيجة وتعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا.

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اتحاد جدة يتفوق بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3 / 1، حيث سجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق رومارينيو في الدقيقة 16، وتعادل الهلال عن طريق ألسكندر ميتروفيتش في الدقيقة 20، قبل أن يسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 38، ثم أضاف عب الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

شوط هلالي بامتياز

في الشوط الثاني، تمكن الهلال من تقليص الفارق عن طريق الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 60، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) ولفريقه في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 71.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل توقف رصيد اتحاد جدة عند 12 نقطة في المركز الثاني، متلقيا هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد أربع انتصارات متتالية.

الأخدود يهزم الرياض والطائي يفوز على أبها

وفي المباراة الثانية، فاز الأخدود على الرياض بهدف نظيف أحرزه ليندر تاوامبا في الدقيقة 55.

ورفع الأخدود رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف أمام الرياض صاحب المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق الطائي على ضيفه أبها 1 / صفر.

ويدين الطائي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريه كورديا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع الطائي رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف فريق أبها صاحب المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، تعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الفيحاء عند ست نقاط في المركز الثامن.