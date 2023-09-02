السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ننشر الخريطة الكاملة لفعاليات أول أيام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.. اليوم

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تشهد قاعة المجلس الأعلى للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في العاشرة من صباح اليوم السبت، أولى المحاور الفكرية المصاحبة لمهرجان المسرح التجريبي، والتي تأتي بعنوان "الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء". 

ويشارك في لقاء “الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء”، والذي يعقد ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ويستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، برئاسة الفنان دكتور سامح مهران، كل من الباحثين الدكاترة من مصر: محمد المحمدي رزق، مختار سعد شحاتة، عبد الناصر حنفي، سيد الإمام، ويعقب على الجلسة من سوريا الكاتب هشام كفارنة، ويدير الجلسة من العراق السفير علي شبو.

 

ــ التجريب المسرحي في الخليج

كما تعقد في الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية والنصف ظهرا، جلسة بحثية أخرى بعنوان  “التجريب المسرحي في الخليج”، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ويشارك في الجلسة كل من: الباحثة دكتورة عزة القصابي من سلطنة عمان ــ الباحث يوسف الحمدان من البحرين ــ الباحث فهد ردة الحارثي من السعودية ــ ومن مصر الباحث مجدي محفوظن ويعقب على الجلسة والمداخلات الباحثة دكتورة جميلة زقاي من الجزائر، ويدير الجلسة والمناقشة الباحث دكتور محمد زعيمة من مصر.

 

ــ الورش المصاحبة لمهرجان المسرح التجريبي

كما تصاحب الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، العديد من الورش التدريبية، فتعقد اليوم ورشة تدريب ممثل، والتي يقدمها مدرب التمثيل المصري نديم، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتحت عنوان “رسم وبناء الشخصية” تعقد اليوم السبت وغدا الأحد، ورشة يقدمها لوك لينر، كما تستهل المخرجة والكاتبة نورا أمين اليوم السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل 4 سبتمبر الجاري، ورشة بعنوان “بروفة ممتدة”. 

 

ــ خريطة بعروض اليوم المسرحية 

كما تبدأ اليوم عبر مسارح القاهرة، أولى عروض الدورة الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك في السادسة مساء بالعرض المصري “الرجل الذي أكله الورق”، وذلك على مسرح الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن مسرح الجمهورية بعابدين، العرض التونسي “ما يراوش”. 

وفي الثامنة مساء، وعلى مسرح الغد، العرض الفرنسي “teen ge god”، وفي الثامنة أيضا وعلى خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني العرض العراقي “ملف 12”. 

وفي العاشرة مساء، يستقبل مسرح البالون بالعجوزة عرض “السيد والعبد” وهو عرض من البحرين، وفي العاشرة أيضا وعلى خشبة مسرح الفلكي بباب اللوق، العرض المصري “من أجل الجنة.. إيكاروس”.

ننشر الخريطة الكاملة لفعاليات أول أيام مهرجان القاعرة الدولي الدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء المجلس الأعلى للثقافة خريطة عروض اليوم المسرحية

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