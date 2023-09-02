السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إبراهيم الكردانى يكشف سر تمسكه بعدم الارتباط أو الإنجاب

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني

قال الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، إن الفنان عمر الشريف كان سفيرًا لمصر في كل أحاديثه، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان متعاطفًا مع الفنانة فاتن حمامة، واعتبر أن عمر الشريف تركها وسافر للعالمية وتعرف على صوفيا لورين. 

وأضاف الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”، أن الفنان عمر الشريف كان يتحدث الإنجليزية والفرنسية والعربية، ولم يتخلّ أبدًا عن مصريته، لأنه في النهاية عاد إلى مصر وعاش بيننا، عمر الشريف كان رجلًا جميلاً وكان قدوة. 

وتابع: "أعترف أنني أعيش الآن في وحدة، وأصعب شيء في الدنيا هي الوحدة، لكنها من اختياري، وما دمت قد اخترتها، فلا بد أن أتحملها، لأن في النهاية الإنسان يزن أموره ويعرف ما يريده، الوحدة شعور قاسٍ جدًا، ويجب على كل الناس أن تطمئن على بعضها".

وأردف: "كان من اختياري ألا أنجب، ولم أندم على عدم إنجابي، لأنني كنت أرى منذ زمن بعيد إلى أين مصر ذاهبة في الازدحام وزيادة السكان وفرص العمل وأكل العيش، وعشان أخلف كان لازم أضمن للإنسان الذي سأنجبه عيشة كريمة، ولو رجع بي الزمن لن أنجب قطعًا".

إبراهيم الكرداني عمر الشريف فاتن حمامة برنامج بالخط العريض الإعلامية إيمان أبو طالب

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