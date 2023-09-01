الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هالة فاخر: مسلسل "الليلة الكبيرة" فكرة شبه كرتونية

هالة فاخر
هالة فاخر

تحدثت الفنانة هالة فاخر، دورها في مسلسل  الليلة الكبيرة، مؤكدة أنها أعجبت كثيرا بفكرة المسلسل لأنها فكرة شبه كرتونية.

وقالت هالة فاخر خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم شيرين سليمان، قائلة: "الناس هتتبسط وتفرح بالمسلسل جدا، وكل حلقة بنقدم شخصيات مختلفة".

أضافت فاخر، أن شخصيتها فى المسلسل جديدة عليها، لافتة إلى أن الأزياء ثابتة والأبطال ثابتين طوال حلقات المسلسل، متابعة:" أنها مع المسلسلات القصيرة من 10 لـ15 حلقة، المشاهد ليس لديه الوقت ليتابع مسلسل 30 حلقة".

أحمد التهامي: المسلسل يجمع كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا

ومن جانبه، قال أحمد التهامي خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت، المسلسل يجمع كوكبة كبيرة من نجوم الكوميديا، مما سيعطي طابعا كوميديا رائعا للمسلسل، مشيداً  بالعمل مع المخرج أسامة المدني، خاصة أنه العمل الثاني بعد “بيت الشدة” لهما سويًا.

واستكمل: اتخضيت من شكل الدور اللي رسمه المخرج، لكن مع الوقت خططنا لكل دا ونفذناه بطريقة مميزة ومختلفة، وشغلنا في المسلسل هو عمل جماعي وليس فردي، مضيفاً أن العمل الكوميدي من أصعب الأعمال؛ لأنها ميزان مختلف يحتاج جهد للوصول إلى الجمهور بسرعة.

الليلة الكبيرة مسلسل الليلة الكبيرة المسلسل كرتونية

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