الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تنقله "الحياة" حصريًا.. حضور كبير وتفاعل واسع في مهرجان القلعة اليوم (صور)

جانب من مهرجان القلعة
جانب من مهرجان القلعة الدولي

شهد مهرجان القلعة في دورته الـ31، اليوم الجمعة، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع الحفلات التي قدمها مجموعة من الفنانين ومنهم نسمة عبدالعزيز وعزيز مرقة.

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قدمت عازفة الماريمبا، الفنانة نسمة عبدالعزيز العديد من المقطوعات المميزة خلال حفلها، ومنها رائعة فيروز "سهر الليالي"، و"بص على الحلاوة حلاوة"، وكذلك "الغزالة رايقة" و"حرمت أحبك"، كما عزفت اعمالًا لكوكب الشرق "أم كلثوم"، أما عزيز مرقة فقدم مجموعة من أعماله المميزة التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، ونالت استحسان كبير.

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وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عدد من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

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تذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

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تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء قناة الحياة

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