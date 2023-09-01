الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

دعمًا للرئيس.. أمانة المرأة بـ«المصريين الأحرار» تستعد للانتخايات في مطروح

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

التقي سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، اليوم الجمعة، مع منى يوسف أمينة المرأة بالحزب، لمناقشة استعدادات امانة المرأة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في اطار اطلاق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحملة الحزبية الشعبية لترشيح  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتباره مرشح الحزب الرئاسي.

وأكدت منى يوسف، أن أمانة المرأة تجري استعدادات مكثفة ووضع خطط من خلال فريق عمل باللجنة للوصول لكل سيدة بربوع المحافظة لنشر الوعي من خلال إعداد ندوات توعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

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وأضافت أمينة المرأة بمطروح، أن هناك استعدادا مكثفة لعمل لقاءات بالقري والنجوع للتوعية بما تم إنجازه من مشروعات قومية وجهود دعم الاسر ورفع مستوى المعيشة لدي المواطنين وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الطرق وبناء المدارس والوحدات الصحية وجامعة مطروح وانهاء مشكلة الصرف الزراعي بسيوة بعد ٤٠ عام من المعاناة لاهالي الواحة

كما كلف الزعيري بعمل غرفة عمليات تضم مسؤولي اللجان و امناء مدن المحافظة الثمانية وفقا لتوجيهات الأمانة المركزية والتدريبات والتجهيزات اللازمة في ضوء تكثيف وتوحيد جهود دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات.

محافظة مطروح المصريين الأحرار السيسي الانتخابات الرئاسية عصام خليل

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