أمجد فريد لـ"القاهرة الإخبارية": نطالب دول الجوار بممارسة دور أساسى فى الأزمة السودانية

قال الدكتور أمجد فريد، المدير التنفيذي لـ "فكرة الدراسات"، إن هناك عدد من الجهود الإقليمية والعربية والعالمية لحل الأزمة السودانية، وكان أبزر هذه الجهود قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومبادرة دول الجوار التي استضافتها الدولة المصرية في اجتماعها الأول، والاجتماع الثاني في تشاد، معبراً: "نحن على دراية كاملة أنه سيكون هناك اجتماع آخر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الحالي".

الأزمة السودانية

وأكد الدكتور أمجد فريد، خلال لقائه ببرنامج “ثم ماذا حدث” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذه الجهود العربية والدولية لديها نفوذ مع طرفي الحرب في السودان، لذا من الممكن أن يكون لتلك الجهود تأثير إيجابي على الوضع بالسودان.

وأضاف في حديثه، أنه بدون التنسيق والتكامل بين هذه الجهود فلن يكون هناك حل جذري للأزمة.

جهود دول الجوار

وتابع: "قمة جدة فشلت 10 مرات في إلزام طرفي الحرب بالسودان بمجموعة من الطلبات لإنهاء هذه الأزمة سريعاً، لذا نطالب دول الجوار بممارسة دور أساسي في الأزمة السودانية".