غدًا.. «الصحفيين» تحتفى بذكرى رحيل نجيب محفوظ

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة فى السابعة من مساء غدٍ السبت، للاحتفاء بعميد الرواية العربية نجيب محفوظ بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لرحيله، تحت عنوان "نجيب محفوظ حضور دائم".

تفاصيل الندوة

يشارك في الندوة الناقد الدكتور حسين حمودة، والروائى عزت القمحاوى، والناقد والروائى سيد الوكيل، ويدير حلقة النقاش الكاتب والروائى حسن عبد الموجود، تقام الندوة بالقاعة المستديرة " قاعة أمين الرافعى بالدور الثالث بمبنى النقابة.

سلسلة ندوات

وتأتى الندوة بداية لسلسلة من ندوات وحلقات نقاش تحتفى بأعلام الإبداع والفكر المصريين، وسيكون الاحتفاء التالى بعميد الأدب العربى طه حسين، فى أكتوبر المقبل بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله لم يخفت خلالها حضوره، ولم يتراجع أثره العظيم فى الثقافة المصرية والعربية.

“البلشي” يطالب بإعادة جوائز الصحافة إلى سابق عهدها

وقال محمود كامل، وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشى، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض، فى وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.

وأضاف أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية، على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية فى آخر عام سابق.

وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر، لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم فى الوطن العربي.

وأشار “كامل” إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء فى أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوى، الذي تنظمه النقابة، وذلك تقديرًا لدورهم فى دعم مهنة الصحافة.

يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض، هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة عام 1984.