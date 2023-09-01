الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«لوغاريتم».. أحمد فايق: الأعظم من العبقرية هو تحقيق النجاح

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق

خصص برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، فقرة بعنوان "الشخص الذي غضب عندما قيل له أنت عبقري".

وقال أحمد فايق:" المرحوم يوسف شاهين لما حد كان بيقوله أنت عبقري كان بيزعل وبيزعل بشدة، وكان بيقول لا أن بشتغل، لأنه كان بيعتبر إنه وصفه عبقري يعني منحة ربانية".

وأضاف: "كونه أن حد بيقوله أنت شاطر أو بتشتغل، دي معناها إن إنت بتبذل مجهود، فإنت بتكمل المنحة، فلما حد يقولك إنت جميل  أو قمر افرح، بس متفرحش أوي، لكن لما يقولك إنت شيك افرح لأن هنا في مجهود، لما يقولك إنت كويس في شغلك ده معناه إنت ببذل مجهود وتعب".

وتابع: "ربنا خلقنا كلنا عباقرة بس في عبقري في السينما، وفي عبقري في الفيزياء والأحياء، والكيمياء، وشطارتك إنك تكتشف إنت عبقري في إيه بالظبط وإزاي إنت طورت الموهبة دي وطورت من نفسك، لأنه ممكن تكون عبقري بس الأعظم من عبقريتك إنك تنجح وتعمل حاجة مختلفة".

لوغاريتم أحمد فايق دي ام سي يوسف شاهين

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