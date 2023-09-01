الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم".. مصطفى عفيفى: بحلم أرجع مصر وأنقل تجربتى لطلاب بلدى

الدكتور مصطفى عفيفى
الدكتور مصطفى عفيفى

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة،  العالم المصري الدكتور مصطفى عفيفي، باحث ما بعد الدكتوراه في معهد جوانشو للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، ليكشف عن تجربته العلمية في كوريا.

وقال مصطفى عفيفي: "دعم الأب والأم حاجة تانية خالص ربنا يقدرنا على رد الجميل".

وأضاف: "وحشتني مصر وكل حاجة في البلد وربنا يقدرنا ونرجع ونفسي أنقل الخبرة والحاجات اللي اتعلمتها في كوريا ويكون عندي معملي الخاص وأساعد الطلاب الشباب والخريجين الجداد".

وكشف  خلال الحلقة عن علاقته بوالدته، وتأثره بها في كل مراحل حياته، متمنيًا إنهاء دراسته في كوريا والعودة إلى مصر لنقل تجربته كاملة لكل الشباب الذي يحلمون بالسفر للخارج، ونقل التكنولوجيا التي قدمها في 35 بحثًا علميًا نشرها في كبرى الدوريات العلمية في تخصصه.

لوغاريتم دي ام سي أحمد فايق مصطفى عفيفي

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