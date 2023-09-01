الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كامل الوزير يبكي على الهواء: هيجي يوم وهسجل ما قدمه الرئيس السيسي للبلد

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه شاهد من قلب الأحداث على ما فعله وقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبلد، ولتنميتها.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محدش عارف قيمة هذا الرجل، وهيجي وقت من الأوقات، أحكي وأقول وأسجل في مذكراتي، ما فعله، لأني عشت معه وأعرف ما فعله للبلد". 

وبكى كامل، متأثرًا بتذكره ما أنجزه الرئيس السيسي من أجل تنمية البلد، مردفًا: "تلقيت عروضًا وأنا في الهيئة الهندسية، لشراء حق نشر مذكراتي، لكني لم أجد الوقت مناسبًا بعد، ولدي الكثير عن الرئيس السيسي ليقال".

 

كامل الوزير يروي لأول مرة كواليس لقاء الرئيس السيسي مع السيدة نحمده التي أهداها سيارة ميكروباص

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لفت انتباهه قيادة سيدة لإحدى السيارات واستوقفها وعلم أنها تعمل لمساعدة أسرتها، فوجه على الفور بتدبير سيارة تمليك للسيدة لتكون مصدر رزقها الدائم، مردفًا: "الرئيس السيسي حازم جدا في العمل وقوي وعنيد في الحق، لكنه يتسم بالطيبة الشديدة، وهييجي يوم وهحكي فيه مذكراتي عن ما فعله الرئيس السيسي للبلد، وهكتب كل هذا في مذكراتي".

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