الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«سياحة.. فن.. سكن»| «العلمين» وجهة السياحة العالمية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

تُعد مدينة العلمين الجديدة وجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي، حيث تتميز بجوها وشواطئها الفيروزية الرائعة.

وتعكس مدينة العلمين الجديدة التطور العمراني الذكي، كما أنها تمتلك كل مقومات التنمية المختلفة، لذلك ينظر إليها الكثيرون باعتبارها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد.

العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراجًا سكنية وسياحية، ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أُنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط، كما هو معتاد.

موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على إفريقيا فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عددًا من الشركات العالمية للاستثمار بها وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، بالإضافة إلى إطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى 14 كم، ومن المخطط لها استيعاب أكثر من 3 ملايين نسمة.

تبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة.

وتنقسم المدينة إلى قطاعات سياحية وتاريخية وسكنية، تقع الشريحة السياحية الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، والشريحة الاستثمارية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولي، والشريحة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين .

العلمين الجديدة.. ناطحات سحاب تدشن عصرًا جديدًا للعمران

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ويتكون القطاع السياحي بالمدينة من عدة مناطق: منطقة بحيرة العلمين (حي الفنادق)، مركز المدينة، الحى السكنى المتميز، حي حدائق العلمين، مرسى الفنارة، مركز المؤتمرات، (منتجع خاص)، المنطقة الترفيهية، المركز الثقافي، الإسكان السياحي، حي مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض .

وتضاهي منطقة الفنادق أبراج دبي، وستقام بها احتفالات في المناسبات، ويبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة.

كما تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

مهرجان العلمين الجديدة

وتحضن مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين، والذي انطلقت فعالياته في 13 يوليو 2023 تحت عنوان "العالم علمين"، كحدث ترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار ، تستقبل المدينة خلاله ما يزيد عن مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة مدينة العلمين العلمين مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين

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