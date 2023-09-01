برلماني: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي تأكيد على دور مصر المحوري بالمنطقة

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوفد رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يؤكد الدور الريادي والمحوري لمصر في المنطقة والعالم.

جذب الاستثمارات

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن اللقاء يسهم في مزيد من التعاون وجذب الاستثمارات، خاصة أن الوفد أشاد بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر، على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية، وهو ما يعكس أهمية الجهود العظيمة التي اتخذتها الدولة المصرية في المضي قدما نحو التنمية والتعمير.

حوار مفتوح

وأشار النائب رفعت شكيب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

واختتم شكيب: "الرئيس حرص على تأكيد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية خلال اللقاء، ودعوته لضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.