الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفعت شكيب: الرئيس السيسى أعاد مصر إلى مكانتها المعروفة

النائب رفعت شكيب
النائب رفعت شكيب

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعلان حزب مستقبل وطن عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الإعلان جاء نتيجة السعي والجهد والعمل خلال الأعوام الماضية، وما تحقق من إنجازات كبيرة ساهمت في نهوض الوطن وتقدمه.

طفرة تنموية

وقال النائب رفعت شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن الرئيس السيسي حقق طفرة تنموية كاملة في كل المجالات منذ توليه حكم مصر، وكان هدفه الرئيسي القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم وتحقيق الأمن والاستقرار، وتدشين المشروعات السكنية، وتحقيق طفرة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، وبناء جمهورية جديدة.

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وتابع: إن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على النهوض بحياة المواطن، وتوفير حياة كريمة من خلال المبادرات، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار، ودعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، بالإضافة إلى تطوير الريف المصري، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وتوسيع شبكة الطرق والكباري لتيسير التنقل بين المدن والمحافظات وإنجاز متطلبات الحياة اليومية بسهولة.

دعم الرئيس

واختتم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تصريحه قائلا: "إن الرئيس السيسي استطاع العبور بمصر من جميع الأزمات العالمية، والتي كان آخرها فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كما كان للقيادة السياسية الحكيمة الفضل في تقدم الدولة المصرية وعودتها إلى مكانتها المعروفة".

وكان عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب أعلنت دعمها الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة في الاستحقاق الرئاسي المرتقب خلال الأشهر المقبلة، انطلاقا من منجزه الوطنى الملموس بدءًا من استعادة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد.

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