"إكسترا نيوز" ترصد انطباعات الجمهور عن مهرجان العلمين

رصدت فضائية" إكسترا نيوز" انطباعات زوار وجمهور مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وقالت جاكلين ماهر، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، إن الإقبال كبير على فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وخاصة من الشباب والمراهقين على الممشى السياحي.

وأكدت جاكلين أن هناك العديد من الشباب جاءوا من أغلب محافظات مصر للاستمتاع بشواطئ وأجواء مدينة العلمين، ومنهم من جاء للاستمتاع بجمال العلمين الجديدة ليوم واحد فقط ولكنها كانت كافية لاسعادهم.

وأوضحت جاكلين أن الزوار أكدوا أنهم استمتعوا بالمهرجان وحفلاته من خلال الشاشات التي انتشرت في كل مكان لنقل الفعاليات للجمهور الكبير الموجود في مدينة العلمين الجديدة، وأيضًا عبروا عن سعادتهم بمسرح الشارع المكشوف الموجود عند الممشى السياحي والذي قدم حفلات لفرق شبابية وفرق فنون شعبية وتراثية.

وأشارت جاكلين إلى إنها التقت بسيدة مصرية تعيش في كندا وظلت فترة طويلة بعيدة عن مصر، مؤكدة أن العلمين الجديدة تليق بالمصريين تضاهي ما شاهدته في أجمل بلدان العالم.