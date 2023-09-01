قبل الختام.. آخر الاستعدادات لحفل "ويجز" بمهرجان العلمين

كشفت سارة سراج، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من العلمين، عن كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر لها أن يكون موعدها اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "متوقع حضور عدد كبير من الجماهير إلى حفل ويجز".

وأضافت: "ويجز اسمه الحقيقي أحمد علي، بدأ غناءه لون الراب منذ كان في سن الثانوية العامة".

وعن الأجواء في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أكدت سارة سراج، أن عنصر الشباب كان الأبرز في الحفلات وكانت الأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية والنشاط والتفاعل.

وأشارت إلى أنه متوقع تلك الحماسة في حفل اليوم للفنان ويجز، ولفرقة "شارموفرز" غدًا المقرر انطلاقها في مسرح العلمين للمرة الثانية في المهرجان.