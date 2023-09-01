إيهاب فهمى لـ"الدستور": مهرجان العلمين مُشرف والمدينة ستصبح أعظم ملتقى سياحى

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن فخره الشديد بـمهرجان العلمين بنسخته الأولى والمقام في مدينة العلمين الجديدة، والمقرر اختتامه اليوم مع مطرب الراب ويجز.

وقال إيهاب في تصريح لـ"الدستور" إن مهرجان العلمين شيء مشرف لمصر، خاصة أنه توفرت فيه كل عناصر النجاح والإمكانيات الضخمة التي وصلت للعالمية ويستطيع أن ينافس أي مهرجان عالمي، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين خلال عامين ستكون ملتقى سياحيًا، بل يكاد يكون أعظم ملتقى سياحي حينها.

ووجه إيهاب فهمي الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المجهود الكبير التي تبذله لخروج مهرجان عظيم مثل مهرجان العلمين، والذي يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر والأهم بالشرق الأوسط.

وأشار فهمي إلى أن افتتاح مدينة العلمين هو حدث قومي، وهي مدينة عظيمة ساحلية، مؤكدًا أنه يعتبرها العاصمة الثانية الساحلية، مضيفًا أن الافتتاح يعتبر صرحًا عظيمًا تكوّن في سنوات قليلة جدًا بكل المنشآت والإمكانيات والإنشاءات.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.