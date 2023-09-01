نجوم العالم فى كل المجالات يشيدون بمهرجان العلمين الجديدة

لم تقتصر فعاليات واحتفالات مدينة العلمين الجديدة خلال مهرجان العلمين على نجوم مصر والعرب في الفن والرياضة، بل امتدت إلى نجوم العالم في عدد كبير من المجالات مؤكدين أن تجربتهم كانت ناجحة في مدينة العلمين وأنهم كانوا سعداء فيها.

حفل الرابر العالمي روس بمهرجان العلمين الجديدة

تواجد النجم العالمي روس في مدينة العلمين الجديدة يوم 25 في حفل غنائي ضخم لنجم الراب العالمي تابع الآلاف داخل مصر بالإضافة إلى الملايين الذين تابعوا الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

واحتشد الجمهور بمنطقة العلمين أرينا بالآلاف، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكامل خلال الساعات الأولى لطرح التذاكر على موقع التذاكر تذكرتي للجمهور، لما لروس من شعبية جارفة، خاصة لدى فئة الشباب حول العالم، وبدأ الدي جي كالفيناتيل الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الأولى للحفل.

وكان دخول المطرب العالمي مختلفًا ومميزًا وسط عاصفة من تصفيق الجمهور، التي امتدت لفترة طويلة، حيث دخل بعد فترة من تقديم مقطوعات الموسيقى المختلفة عبر الدي جيه في انتظار صعوده.

وحرص روس على شكر الجمهور على قدومه بهذا العدد الغفير، معبرًا عن سعادته بالتواجد بين الجمهور المصري ووجود عدد كبير من معجبيه بمصر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونشر روس عددًا من الصور من رحلته إلى مصر ونجاح حفله الغنائي الضخم الذي تفاعل معه الجمهور العربي بشكل كبير.

مايكل سينكو يطير بأزيائه بالطابع المصري للعالم كله

وخلال فعاليات المهرجان أقيم عرض أزياء للمصمم الفلبيني العالمي مايكل سينكو، يضم العديد من التصميمات الخاصة، والمستوحاة من الثقافة المصرية الرائعة وأسلوب حياة الفنون المصرية، وأقيم عرض أزياء تجمع فيه عدد من أهم المصممين وخبراء الأزياء والموضة في الحدث الفريد من نوعه والذي قدم تجربة شاملة للتسوق تجمع بين الفن والموضة بحضور مجموعة من أشهر الفنانين والمصممين لعرض أعمالهم، وبمشاركة عدد من الماركات الإقليمية، المحلية، والعالمية إلى جانب نخبة من المشاهير والمؤثرين الإقليميين والعالميين، بهدف خلق منظور مختلف للجمهور ونشر ثقافات مختلفة، وفي مقدمتها ثقافة مصر التي كانت بمثابة ترويج لسياحة الموضة في مصر والإعلان لجذب المزيد من السياح إلى مصر، بالإضافة لمعرض لبيع أرقى الأزياء العالمية والمحلية بمدينة العلمين.

نويل روبنسون يعشق العلمين

تواجد البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون برفقة عائلته بمدينة العلمين الجديدة خلال الأيام الأولى من الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة من أجل تصوير عدد من الفيديوهات الترويجية للسياحة على شواطئ الساحل الشمالي وإبراز معالم مدينة العلمين الجديدة.

وأظهر نويل عشقه للمدينة الساحلية هو وأسرته من خلال عدد من الفيديوهات الممتعة وكلماته الرقيقة تجاه مصر، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كما حرص البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون، على مشاركة النجم تامر حسني حفله الافتتاحي بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان "العالم علمين" بالساحل الشمالي.

وتواجد البلوجر نويل روبنسون على خشبة مسرح العلمين أرينا استعدادًا لتقديم عرض استعراضي برفقة النجم تامر حسني على غرار المشهد الذي ظهر فيه الثنائي في فيلم "تاج" على أنغام أغنية "هرمون السعادة" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.