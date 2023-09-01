وكيل «زراعة الغربية» يُناقش تطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح

عقد الدكتور خالد علي أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الجمعة، اجتماعًا في الإدارة الزراعية بقطور، لمناقشة تطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح.

يأتي الاجتماع في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المحاسب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.

وناقش الحضور استعدادات تطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح، حيث تمت مناقشة المساحات المزمع زراعتها واحتياجات التقاوي المعتمدة والمنتقاة للقمح، كما تم إعداد هذه التقاوي وإنتاجها من قبل وزارة الزراعة بأسعار مناسبة للمزارعين لتغطية 100% من المساحة المستهدفة.

وأكد وكيل زراعة الغربية، على ضرورة البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح والمحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تسهم في تسويق المحاصيل بأسعار مجزية تشجع المزارعين على زيادة زراعتهم للمحاصيل الهامة والتي تعد أحد أهم محاور الأمن الغذائي القومي.

كما تم استعراض موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الأزوتية وصرفها قبل انتهاء الموسم الصيفي، بالإضافة إلى جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها. كما تم متابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوي القادم.

وفي ختام الاجتماع، قدم الدكتور وليد إبراهيم أبوسرية، مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، الشكر للجميع على الأعمال الصيانة التي تمت داخل المبنى بالإدارة الزراعية وإدارة التعاون.

حضر الاجتماع مدير الإدارة الزراعية ومسؤولي الشؤون الزراعية والتعاون الزراعي والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات الزراعية.