الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الغد" يشكل حملة مركزية لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى

قرر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، تشكيل إدارة مركزية بالحزب تكون مهمتها إعداد وإدارة حملة الحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.

دعم السيسي في انتخابات الرئاسة 

وكان حزب الغد قد قرر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للانتخابات الرئاسة القادمة.

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الحملة الانتخابية الرئاسية 

وأكد موسى أن الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب سيكون لها متحدث رسمى و7 لجان مركزية هى اللجنة الاستشارية اللجنة القانونية والإدارية ولجنة متابعة الحملة ولجنة الإعلام ولجنة التواصل السياسى، ولجنة المؤتمرات ولجنة للمتطوعين للعمل فى الحملة بمختلف مراكز الجمهورية إضافة إلى مسؤلين فى المحافظات، وأنه سيتم تصميم بنارات ومطبوعات ومطويات تعريفية ترويجية لأهم إنجازات الرئيس خلال الفترة السابقة ومنذ توليه المسؤلية الوطنية وخطة للمؤتمرات الشعبية فى بعض عواصم ومراكز المحافظات.

وأضاف المهندس موسى أن حملة حزب الغد لتأييد الرئيس السيسى وإعادة انتخابه ترحب بكل قيادات وأعضاء الأحزاب الأخرى التى تعتبر مرشحها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ترحب إدارة حملة حزب الغد بالتنسيق الكامل معهم تحت شعار "مرشحنا واحد وهدفنا مشترك ومصلحتنا الوطنية واحدة".

موسى مصطفى موسى: لن أترشح للانتخابات الرئاسية

وقال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب اتخذ قرارًا بالإجماع على تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب يرى أن استمرار السيسي ضروري لاستكمال إنجازاته، وأن مصلحة الدولة تتطلب استمراره.

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