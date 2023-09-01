"هنزل وهختار السيسي".. هاشتاج يتصدر تويتر دعمًا للرئيس

تصدر هاشتاج "هنزل وهختار السيسي" ، قائمة التريند عبر موقع التغريدات القصيرة "إكس" والمعروف سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وتصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت هاشتاج هنزل وهنتخب السيسي، والذي تخطت تغريداته الـ20 ألف تغريدة قصيرة.

وتفاعل الآلاف مع هاشتاج هنزل وهختار الرئيس السيسي، الذي أطلقه المغردين عبر حسابتهم الشخصية على موقع التغريدات، مجددين ثقتهم في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤيدين رحلته لاستكمال مسيرة البناء والتعمير التي بدأت منذ 10 سنوات.

تعليقات المتابعين على هاشتاج هنزل وهختار السيسي

وتنوعت تعليقات المستخدمين عبر موقع "تويتر". إذ قال أحدهم: "هنزل وهنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلي فخر واعتزاز بالمسيرة التي بناها خلال السنين اللي فاتت بغض النظر عن الأشياء اللي بينتقضها البعض، بس الراجل ده مش هيتعوض".

وقال آخر عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بعيد عن الانتماءات السياسية.. لو حد تاني مسك غير الراجل دا، مش هيعرف يعمل حاجة لسنين قدام، كل اللي مترشحين لا يفقهون شيء عن مصر وعمر مصر ما هتقوم بيهم ولو بعد 10 سنين حتى".

وتابع آخر: "ممكن يكون رأي صادم بالنسبة للبعض خاصة من يريدون هدم مصر، لكن قولتها وهقولها تاني، السيسي أثبت أنه رجل دولة وابن من أبناء مصر، ويكفي أن نذكر الإرهاب وما فعله الراجل دا لمواجهته وإلا كانت مصر زي أي دولة أصبحت مقسمة لتيارات إسلامية وإرهابية ومكناش نعرف نمشي في البلد إلا بتصاريح".

واختتم آخر: "أنا لسه راجع من الكويت اللي هي أعلى عملة مقارنةً بالدولار والجنيه المصري، وبقولكم في غلاء فيها وفي كل مكان فيه غلاء وأزمات أصعب من اللي بتعيشها مصر في الوقت الحالي.. بلاش تنساقوا ورا الكلام اللي مش هيقدم أبدًا.. الراجل داب يعمل اللي ولو أخطأ في رب هيحاسبه، لكن معتقدش إن في حد من المرشحين حاليا هيقدر يعمل ربع اللي عمله السيسي ولا هيقدر يقوم بـ 100 مليون مصري.. فوقوا الله يكرمكم البلد مش ناقصة نحارب بعض علشان شوية ناس عايزينها تقع من الصبح".