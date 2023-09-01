الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أستاذ اقتصاد لـ«صالون التنسيقية»: بريكس يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، إن دلالة انضمام مصر لتكتل بريكس، والمعايير الأساسية لدخول عضو جديد، له بعد اقتصادي مهم، ويمثل استقرار سياسى واقتصادى لمصر ويعطيها إمكانيات قوية، وقوة وصلابة للمسار الاقتصادى، يزيد من الفرص التصديرية للأسواق.

وأضاف ندا، خلال مشاركته فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة البريكس"، أن منظمة البريكس مجموعة متنوعة وكاملة وتشكل نصف سكان الكرة الأرضية، وتشكل فرصاً استثمارية ضخمة، وانضمام مصر لها سيقلل من احتياجاتنا للدولار ويقلل التضخم ويحسن من مستوي معيشة الفرد المصرى.
 

شراء القمح بالعملة المحلية 


وتابع: "تكتل بريكس يملك إمكانيات ضخمة وعملاقة، والدول الأعضاء قد لا تحتاج إلى قروض على عكس ما يروج البعض، ولو تم شراء القمح بالعملة المحلية لن نحتاج لقروض بعد اليوم، والبريكس يفتح الباب للاستيراد بالجنيه المصرى، وهو ما سيمنع الضغط على الدولار". 

وأشار إلى أن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة شئون بريكس أمر غاية فى الأهمية، مع ضرورة تبعيتها لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، لافتاً إلى أن انضمام مصر للمنظمة سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات وزيادة أفق جديدة ونقل للصناعة الروسية والصينية لشمال إفريقيا ونقل التكنولوجيا الحديثة.

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وفد تنسيقية الأحزاب يلتقى سفير أرمينيا لدى القاهرة

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تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى "بريكس"

 

الاقتصاد الوطني 

واختتم : "بريكس هى قبلة الحياة للاقتصاد المصرى، وسيخلق فرصة للاقتصاد الوطني الذي ينتظره طفرة قوية جدا، ويجب علينا اتخاذ إجراءات تنفيذية قبل الدخول لمجموعة البريكس أهمها إعادة صياغة الجزء الخاص بالتشغيل والتصنيع".

وأدار الحوار خلال الصالون؛ شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما شارك في الصالون كل من؛ الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة - والأستاذ زائر بجامعة التمويل بموسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.

الدكتور نور ندا الاقتصاد جامعة التمويل البريكس الكرة الأرضية

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