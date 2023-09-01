الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية".. زوجة الرئيس الجابونى: نجلى محتجز فى مكان غير معلوم

جريدة الدستور

أكدت زوجة الرئيس الجابوني على بونجو أن نجلها محتجز في مكان غير معلوم، معربة عن قلقها بشأن سلامته، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة. 

وكان ناشد رئيس الجابون علي بونجو، أيضا دول العالم بالتحرك عقب احتجازه في مقر الرئاسة من قبل قادة الانقلاب. 

وفي أول تعليق له عقب إعلان الانقلاب، ظهر رئيس الجابون، خلال مقطع فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، يؤكد فيه أنه محتجز وقيد الإقامة الجبرية في مقره الرئاسي، مناشدًا العالم بالتحرك.

وقال بونجو في نص رسالته: "أنا رئيس الجابون علي بن بونجو، أوجه رسالة لجميع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم بالتحرك حيال احتجازي أنا وعائلتي من قبل هؤلاء الأشخاص".

وأضاف: "ابني في مكان مجهول، وزوجتي في مكان آخر، وأنا هنا في المقر الرئاسي الآن أنا هنا ولم يحدث شيء، ولا أعرف ما الذي يحدث.. لذا؛ أناشدكم التحرك الحقيقي".

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