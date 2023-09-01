الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد نبيل كوكا: نسعى للتويج بكل البطولات في الموسم الجديد.. ونجولو كانتي مثلي الأعلى

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في تقديم بصمة جيدة مع الفريق خلال الموسم المقبل، مشددًا على أنه يسعى بكل قوة من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيًا تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقال كوكا: “طموحي في الموسم المقبل حصد العديد من البطولات، وبالتأكيد سنخوض موسمًا صعبًا وتحديات كبيرة، وكل اللاعبين لديهم نفس الرغبة في الفوز بأي بطولة يشارك فيها الأهلي”.

وأضاف: “المنافسة في وسط الملعب، ستكون صعبة في ظل تواجد لاعبين كبار ودوليين، ولكن كل المراكز في الفريق تشهد تنافسا شديدا وأنا أتدرب بمنتهى القوة، وأسعى لأن أكون على قدر المسئولية، وأحافظ على نفسي وتركيزي، وأعمل على الاستفادة من المعسكر الحالي والوصول لجاهزية جيدة”.

وواصل: “شاركت مع الفريق في نهاية الموسم الماضي خلال مباريات مهمة، وقدمت مستوى جيدا، وهو ما ساعدني على الدخول للموسم الجديد بمعنويات عالية، وسأعمل على بذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل خلال الموسم الجديد”.

وتابع كوكا: “بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الأوليمبي كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نتعرض للانتقادات خلال التصفيات المؤهلة للبطولة، ورغم الفوز في معظم المباريات، لكن كنا نتعرض للانتقادات، لكن مع بداية البطولة بالمغرب حصلنا على دعم كبير، وأكملنا مشوارنا بنجاح حتى الوصول إلى النهائي وتقدمنا بهدف على المغرب، ولكن تم طرد أحد اللاعبين وخسرنا بصعوبة”.

وأضاف: “رؤية الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بشأن اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الأولمبياد لا تشغلني أو تشغل أي لاعب حاليًا، ما زال الحديث مبكرا للغاية حول هذا الملف، وأي لاعب سينضم من العناصر أصحاب الخبرات سيكون إضافة بكل تأكيد”.

وتابع: “لعبت بجوار أغلب عناصر خط الوسط بالأهلي، وكلهم عناصر مميزة، ولذلك أشعر بالراحة بجوار أي لاعب منهم فهم من أصحاب الخبرات الدولية”.

كوكا: كولر رفض رحيلي.. وأحمد حسن مثلي الأعلى محلياً

وأكمل كوكا: “تلقيت عروضًا للخروج معارًا من الأهلي، وكنت أرحب بفكرة الانضمام لأي نادٍ بشكل مؤقت، ولكن كولر تمسك بوجودي في الفريق ورفض إعارتي لأي نادٍ، وأنا واحد من أبناء النادي ومصلحة الأهلي هي الأهم”.

وزاد: “كولر دائمًا ما يتحدث معي بشكل جيد، وأكد لي أنني لاعب مهم ولي دور مع الفريق، ورفض رحيلي معارًا في الموسم الماضي، وبالنسبة لي ذلك شيء كبير للغاية، وسأسعى للعب أساسيا والتمسك بفرصة المشاركة”.

وأكد كوكا: “أحلامي مع الأهلي خلال الموسم الجديد المشاركة في كأس العالم للأندية، وأتمنى تحقيق دوري أبطال إفريقيا أيضًا، وأن يكون لي دور مؤثر مع الفريق، وكذلك أطمح لتحقيق لقب المونديال مع الفريق وأشارك بصورة أساسية”.

وحول المركز الأفضل بالنسبة له، قال: “في بدايتي مع موسيماني ظهرت في مركز الظهير الأيسر، وكنت أتمنى اللعب في مركز الوسط المدافع وهو المكان المفضل بالنسبة لي”.

وتابع: “مثلي الأعلى محليًا الكابتن أحمد حسن، وعالميًا ”نجولو كانتي"  وياسر رضوان هو أهم مدرب في مرحلة الناشئين بالنسبة لي، الذي ساعدني كثيرًا وساهم في تصعيدي للفريق الأول، وله فضل كبير علي".

أحمد نبيل كوكا الاهلى كولر احمد حسن كانتي

مواد متعلقة

عمرو السولية يوافق على تجديد عقده مع الأهلى.. وجاهز للسوبر الإفريقى

كوكا: الأهلى قدم موسمًا استثنائيًا.. وسعيد بالاحتفال بالدرع مع الجماهير

كوكا: جائزة أفضل لاعب توفيق من الله.. وأقاتل لإثبات تواجدي في الأهلي

الأكثر قراءة

وزير البترول يجدد الثقة فى إيهاب عبدالمقصود رئيسًا لـ"خدمات البترول الجوية"

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

معيط والقباج ورئيس الرقابة المالية يفتتحون ملتقى التأمين الخامس 17 سبتمبر

"كريس" يلقى سحره على مسرح "مهرجان العلمين".. ويبهر العالم بخفّة يده

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان 2 طن لحوم و12 ألف شنطة سلع غذائية

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال