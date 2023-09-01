أحمد نبيل كوكا: نسعى للتويج بكل البطولات في الموسم الجديد.. ونجولو كانتي مثلي الأعلى

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبته في تقديم بصمة جيدة مع الفريق خلال الموسم المقبل، مشددًا على أنه يسعى بكل قوة من أجل الحصول على فرصة اللعب أساسيًا تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وقال كوكا: “طموحي في الموسم المقبل حصد العديد من البطولات، وبالتأكيد سنخوض موسمًا صعبًا وتحديات كبيرة، وكل اللاعبين لديهم نفس الرغبة في الفوز بأي بطولة يشارك فيها الأهلي”.

وأضاف: “المنافسة في وسط الملعب، ستكون صعبة في ظل تواجد لاعبين كبار ودوليين، ولكن كل المراكز في الفريق تشهد تنافسا شديدا وأنا أتدرب بمنتهى القوة، وأسعى لأن أكون على قدر المسئولية، وأحافظ على نفسي وتركيزي، وأعمل على الاستفادة من المعسكر الحالي والوصول لجاهزية جيدة”.

وواصل: “شاركت مع الفريق في نهاية الموسم الماضي خلال مباريات مهمة، وقدمت مستوى جيدا، وهو ما ساعدني على الدخول للموسم الجديد بمعنويات عالية، وسأعمل على بذل قصارى جهدي لتقديم الأفضل خلال الموسم الجديد”.

وتابع كوكا: “بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الأوليمبي كانت مهمة بالنسبة لنا، وكنا نتعرض للانتقادات خلال التصفيات المؤهلة للبطولة، ورغم الفوز في معظم المباريات، لكن كنا نتعرض للانتقادات، لكن مع بداية البطولة بالمغرب حصلنا على دعم كبير، وأكملنا مشوارنا بنجاح حتى الوصول إلى النهائي وتقدمنا بهدف على المغرب، ولكن تم طرد أحد اللاعبين وخسرنا بصعوبة”.

وأضاف: “رؤية الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، بشأن اختيار اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الأولمبياد لا تشغلني أو تشغل أي لاعب حاليًا، ما زال الحديث مبكرا للغاية حول هذا الملف، وأي لاعب سينضم من العناصر أصحاب الخبرات سيكون إضافة بكل تأكيد”.

وتابع: “لعبت بجوار أغلب عناصر خط الوسط بالأهلي، وكلهم عناصر مميزة، ولذلك أشعر بالراحة بجوار أي لاعب منهم فهم من أصحاب الخبرات الدولية”.

كوكا: كولر رفض رحيلي.. وأحمد حسن مثلي الأعلى محلياً

وأكمل كوكا: “تلقيت عروضًا للخروج معارًا من الأهلي، وكنت أرحب بفكرة الانضمام لأي نادٍ بشكل مؤقت، ولكن كولر تمسك بوجودي في الفريق ورفض إعارتي لأي نادٍ، وأنا واحد من أبناء النادي ومصلحة الأهلي هي الأهم”.

وزاد: “كولر دائمًا ما يتحدث معي بشكل جيد، وأكد لي أنني لاعب مهم ولي دور مع الفريق، ورفض رحيلي معارًا في الموسم الماضي، وبالنسبة لي ذلك شيء كبير للغاية، وسأسعى للعب أساسيا والتمسك بفرصة المشاركة”.

وأكد كوكا: “أحلامي مع الأهلي خلال الموسم الجديد المشاركة في كأس العالم للأندية، وأتمنى تحقيق دوري أبطال إفريقيا أيضًا، وأن يكون لي دور مؤثر مع الفريق، وكذلك أطمح لتحقيق لقب المونديال مع الفريق وأشارك بصورة أساسية”.

وحول المركز الأفضل بالنسبة له، قال: “في بدايتي مع موسيماني ظهرت في مركز الظهير الأيسر، وكنت أتمنى اللعب في مركز الوسط المدافع وهو المكان المفضل بالنسبة لي”.

وتابع: “مثلي الأعلى محليًا الكابتن أحمد حسن، وعالميًا ”نجولو كانتي" وياسر رضوان هو أهم مدرب في مرحلة الناشئين بالنسبة لي، الذي ساعدني كثيرًا وساهم في تصعيدي للفريق الأول، وله فضل كبير علي".