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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوكا: الأهلى قدم موسما استثنائيا.. وسعيد بالاحتفال بالدرع مع الجماهير

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أعرب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق ‏بدرع الدوري هذا الموسم، والذي تسلمه الأهلي رسميًّا مساء اليوم في أجواء احتفالية رائعة بحضور ‏الجماهير عقب انتهاء مباراة الفريق أمام حرس الحدود التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة ‏الـ33 للمسابقة.‏

وقال كوكا، إن الفريق قدم موسمًا كبيرًا ونجح في حصد جميع البطولات التي شارك بها ‏محليًّا وإفريقيًّا،  مؤكدًا أن الأهلي دائمًا وأبدًا على العهد في المنافسة على كل الألقاب، وقال إن الفريق نجح ‏في تحقيق الفوز بخمس بطولات هذا الموسم محققًا العلامة الكاملة.‏

وأشاد لاعب الأهلي بالأجواء الاحتفالية خلال مراسم تسلم درع الدوري اليوم، مؤكدًا أن ‏الاحتفال في حضور جماهير النادي أمر مختلف، وأن احتفالية اليوم خاصة بالنسبة إليه، لا سيما ‏أنها البطولة التاسعة التي يحققها مع النادي.‏

واختتم كوكا تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي حقق أهدافه خلال هذا الموسم، وأن هناك ‏تحديات كبيرة قادمة سوف يستعد لها بكل قوة.‏

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