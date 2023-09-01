«حرفنة على رمال ذهبية».. قدامى كرة القدم فى مهرجان العلمين

شهدت فعاليات مهرجان العلمين إقامة عدد من المباريات بين نجوم الزمن الجميل من لاعبي كرة القدم السابقين فى مصر، من أبرزهم عماد متعب، حسام غالي، حازم إمام، محمد فضل، أحمد حسن، حسام حسن، وليد سليمان، جدو، سيد معوض، خالد بيبو، عبدالستار صبري، حيث لاقت تلك المباريات تشجيعًا كبيرًا من الجماهير.

وانتهت الدورة الودية التي استضافتها العلمين، بفوز فريق الكابتن حسام غالي في النهائي على فريق الكابتن محمد فضل بنتيجة 7-0.

وشهدت تلك المباريات، إبداعًا ومهارة كبيرين من النجوم السابقين لمنتخب مصر، في مشاهد أثارت إعجاب الحاضرين.

يشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية كاملة من خلال منطقة الشاطئ والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية التي تعرف بمدينة الفنون والتي أقيمت على مساحة 260 فدانًا، ألف هكتار، ودار أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينما ومسرح روماني في الهواء الطلق مجهز بأحدث تقنيات الصوت للحفلات والعروض الموسيقية ومجمع دراسات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية مهارات البدو في المنطقة حفاظًا على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

تشارك أكبر الشركات والحفلات المنظمة في مصر والعالم العربي في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة، حيث تقام الفعاليات والأنشطة في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار 24 ساعة، مع توفر جميع الخدمات العامة على أعلى مستوى، وتم تصميم المدينة حسب المعايير الدولية وتسمى مدينة الجيل الرابع..