انتشال 3 غرقى من الترعة الإبراهيمية ونهر النيل بأسيوط خلال 24 ساعة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، من انتشال جثث 3 أطفال من الترعة الإبراهيمية ونهر النيل خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بغرق 3 أطفال بترعة الإبراهيمية ونهر النيل بمركزي أسيوط وصدفا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من انتشال جثة "امير.ن. أ. ط" ١٩ عامًا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة.

وتم انتشال جثتين من ترعة الإبراهيمية "حمزة.م. ا" ٣ أعوام، و"احمد.ف. إ" عامان وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة. تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.