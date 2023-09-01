الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

يبحث  كثير من الناس والموظفين  القطاعين العام والخاص علي الانترنت عن مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023.

وقامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس ٢٧ سبتمبر بهدف التيسير علي المواطنين لشراء مستلزمات المدارس والمولد قبل بدء المدارس يوم السبت ٣٠ سبتمبر المقبل.

 مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” بالتفاصيل و المعلومات الكاملة عن مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

أعلنت وزارة المالية، عن بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر المقبل  بتبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويستمر الصرف لمدة ٥ أيام.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023 ، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

 

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جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر  2023 بعد الزيادة

 

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

 

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

 

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

 

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

 

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

 

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

 

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

 

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

 

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

 

بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه.

 

تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. اعرف التفاصيل

 

 

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

 

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر  على أن يستمر لمدة 3 أيام متتالية صرف مرتبات سبتمبر 2023 خلال أيام 21 و 23 و 24و 25و 26 من نفس الشهر.

مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 مواعيد مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر 2023 شهر سبتمبر 2023 مرتبات شهر سبتمبر جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة جدول مرتبات شهر سبتمبر

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