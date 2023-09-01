الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مدينة العلمين أصبحت عاصمة ترفيه حقيقية لكل الوطن العربى

مدينة العلمين
مدينة العلمين

تحدث محمد عدوي، الناقد الفني، عن التنوع في مضمون ما تم تقديمه في مهرجان العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه منذ اليوم الأول، والمهرجان تميز بحالة التنوع في كل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، وتحديدًا في الحفلات الغنائية، فهناك أسماء عظيمة ومعروفة من الفنانين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المهرجان جسَّد المعنى الحقيقي لتلبية الجمهور المتعطش لجرعة فنية مختلفة، وقادرة على إسعاده.

وتابع: "المهرجان نجح في استقطاب كل الأنواع الفنية والاتجاهات الخاصة بالجماهير من كل الأعمار حتى أنه قد وصل إلى عشاق الراب لأنهم يمثلوا عدد كبير من الجماهير ويعتبر ذلك الأسبوع موجهًا لذلك النوع من الجماهير من خلال النوع الفني المفضل لديهم".

وواصل: "الناس مش عايزة المهرجان يخلص، وهناك طلب جماهيري باستمرارية المهرجان، حيث أصبحت مدينة العلمين عاصمة ترفيه حقيقية لكل الوطن العربي وليس لمصر".

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