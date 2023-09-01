"أوقاف كفر الشيخ": مقرأتان ودرس للواعظات وبرنامج صيفي للأطفال بمساجد بلطيم

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، القافلة الدعوية ببلطيم، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إشراف ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، وجرى توزيع الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية لأداء خطبة الجمعة.

عقد مقرأة للأئمة بمسجد يعقوب الجدي وسيدي فتح ببلطيم

كما شهدت القافة عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة بمسجد يعقوب الجدي، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد سيدي فتح ببلطيم، وعقد درس للواعظات بعنوان دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية بمسجد حسن الرفاعي، (بها)، كما تم عمل مقرأة لهن بالمسجد بمعرفة الواعظة سافيناز الشحات السيد.

تنظيم برنامج صيفي للطفل بمسجد الشيخ مبارك ببلطيم

كما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الشيخ مبارك، وسط فرحة غامرة من الأطفال والجمهور، وتم توزيع بعض الجوائز، وشهادات التقدير تحفيزا لهم على حفظ القرآن الكريم ومعرفة مقاصده ومعانيه.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقافـ، في خطبة الجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداه والسراج المنير، وأن الواجب العملي الذي يدعونا إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به ونتأسى باخلاقياته من خلال الزهد والرحمة والصبر والكرم والشجاعة، سائلا الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحسن عاقبتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه، وأن يعيد علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.