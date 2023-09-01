الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مكان يشرف مصر".. إشادات الفنانين بمهرجان العلمين وفعالياته

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أشاد عدد كبير من الفنانين بفعاليات مهرجان العلمين، وأكدوا أن المهرجان رائع والمكان عالمي وله سحر خاص.

وقال الفنان محمد لطفي خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن أجمل ما في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية أنه أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

 فردوس عبدالحميد: العلمين الجديدة مكان عالمي ويفخر به المصريون جميعهم

فيما قالت الفنانة فردوس عبدالحميد إن المهرجان رائع ولم تكن تعتقد أنه سيكون بهذه الروعة، مؤكدة أن العلمين الجديدة مكان عالمي ويفخر به المصريون جميعهم، فالمكان له بصمة وسِحر ويجعل المهرجان بديعًا.

وقالت الفنانة عبير صبري: "المهرجان رائع وجميل ومبهج وشيك، العلمين الجديدة تشرف مصر والمصريين، ويجب أن يفخر المصريون بها وبأنهم أصبحت لديهم إنجازات ضخمة بهذا الحجم".

وعبّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بالمهرجان قائلة: "العلمين الجديدة تحفة وهي أجدد مدينة في مصر جرى تصميمها وفقًا لأعلى طراز، وبها أحلى بحر وتتميز بالشياكة والجمال".

وأكد الفنان محمد ثروت أن العلمين الجديدة على أعلى مستوى من السياحة، وهذا شيء رائع، وأتمنى أن أزورها دائمًا.

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