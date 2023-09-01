الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليوناردو بونوتشى ينتقل إلى يونيون برلين قادمًا من يوفنتوس

بونوتشي
بونوتشي

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي، قادمًا من يوفنتوس.

وكان نادي يوفنتوس قد أبلغ بونوتشي بالبحث عن فريق جديد، بطلب من المدرب ماسيمليانو أليجري، حيث لم يعد ضمن حسابات يوفنتوس للموسم الجديد.

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تقارير: يوفنتوس يبلغ ليوناردو بونوتشي بالبحث عن فريق جديد

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رسميًا.. بونوتشي يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم المقبل 2023 - 2024

وتم استبعاد بونوتشي من جولة الفريق الإعدادية في أمريكا، أيضًا في أول جولتين لـ يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي.

وأكد النادي الألماني عبر موقعه الإلكتروني، التعاقد مع بونوتشي، الذي يخوض أول تجربة احترافية له خارج إيطاليا.

  العقد الجديد حتى نهاية الموسم

ووقع بونوتشي على عقد يربطه مع يونيون برلين حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقال بونوتشي بعد توقيعه لفريقه الجديد: "إنه أمر خاص بالنسبة لي أن أخطو خطوة إلى الخارج لأول مرة في مسيرتي. في يونيون، لديّ الفرصة لمواصلة اللعب على أعلى مستوى ودعم الفريق بخبرتي في ثلاث مسابقات صعبة"، واختتم قائلًا: "إنني أتطلع حقًا إلى هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي المهنية".

 تراجع عن قرار الاعتزال

يُذكر أن بونوتشي كان قد أعلن في وقت سابق، عن اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الجاري، لكنه قد يتراجع عن ذلك القرار بانتقاله لـ يونيون برلين.

ولعب بونوتشي لفريق يوفنتوس منذ عام 2010، باستثناء الفترة التي قضاها ضمن صفوف ميلان بين عامي 2017 و2018.

وعلى مستوى الأندية والمنتخب، كان بونوتشي يعد نجمًا بارزًا وعنصرًا أساسيًا لفترة طويلة في خط الدفاع، حيث تُوج رفقة إيطاليا ببطولة يورو 2020 على حساب إنجلترا.

لكن في الموسم الماضي، لم يلعب ليوناردو بونوتشي البالغ من العمر 36 عامًا، دورًا رئيسيًا في صفوف يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

ولعب بونوتشي بقميص كل من إنتر، باري، ميلان ويوفنتوس، ومع إيطاليا خاض 120 لقاءً دوليًا وسجل 8 أهداف وتوج ببطولة اليورو 2020.

يونيون برلين ليوناردو بونوتشي بونوتشي يوفنتوس برلين

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