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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: يوفنتوس يبلغ ليوناردو بونوتشي بالبحث عن فريق جديد

ليوناردو بونوتشي
ليوناردو بونوتشي

أكدت تقارير صحفية، اليوم، أنه تم استبعاد ليوناردو بونوتشي قائد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من جولة الفريق في الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم المقبل 2023-2024

وكشفت صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" أنه تم إبلاغ المدافع بونوتشي بالبحث عن فريق جديد، بطلب من المدرب ماسيمليانو أليجري، حيث لم يعد ضمن حسابات يوفنتوس للموسم الجديد.

وأضاف التقرير أنه جرى استبعاد لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني أيضا من جولة الفريق.

ويلعب بونوتشي لفريق يوفنتوس منذ عام 2010، باستثناء الفترة التي قضاها ضمن صفوف ميلان بين عامي 2017 و2018 .

وعلى مستوى الأندية والمنتخب، كان بونوتشي يعد نجما بارزا وعنصرا أساسيا لفترة طويلة في خط الدفاع.

لكن في الموسم الماضي، لم يلعب ليوناردو بونوتشي البالغ من العمر 36 عامًا، دورا رئيسيا في صفوف يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليجري.

ليوناردو بونوتشي بونوتشي يوفنتوس ماسيمليانو أليجري أليجري

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