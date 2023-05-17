رسميًا.. بونوتشي يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم المقبل 2023 - 2024

أعلن الإيطالي ليوناردو بونوتشي، مدافع نادي يوفنتوس، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024.

وقال بونوتشي، إن الموسم المقبل مع اليوفي سيكون الأخير له في الملاعب، وذلك في تصريحات مع قناة النادي الإيطالي الرسمية.

وتابع بونوتشي:“عندما أتوقف عن اللعب العام المقبل، أعتقد أن حقبة دفاعية ستنتهي، وبالنسبة لي هو مصدر فخر لكوني كنت هناك، أتمنى أنه في يوم من الأيام سيأخذ العديد من اللاعبين الشباب منا كأيقونة لأن ذلك سيعني تقديم الكثير”.

ويلعب صاحب الـ 36 عامًا موسمه الـ 12 مع اليوفي، حيث شارك في 181 لقاء وسجل 18 هدفًا وتوج بـ 20 لقب.

ولعب بونوتشي بقميص كل من إنتر، باري، ميلان ويوفنتوس، ومع إيطاليا خاض 120 لقاء دولي وسجل 8 أهداف وتوج ببطولة اليورو 2020.

وينتظر اليوفي لقاء مهم ضد مضيفه إشبيلية الإسباني غدًا الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس للفوز على منافسه الأندلسي، للظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية في المسابقة القارية، بعدما تعادل الفريقان 1- 1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بإيطاليا.