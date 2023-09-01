توقعات لم تتحقق.. 5 أسباب للحزن الشديد عن انتهاء العلاقات العاطفية

عند انتهاء العلاقة العاطفية بين شريكين، قد يُصاب طرفيّ العلاقة بحزنٍ شديد، ومع ذلك يواجه الناس صعوبات في فهم نوع الحزن الذي يمرّون به ولا يستطيعون فهم شعورهم بالحزن.

وحسب موقع "Hindustan times"، قالت المعالجة النفسية "لاليتا كارل": "الحزن شعور شخصي جدًا، ويأتي فجأة دون وقت محدد، وكل شخص يحزن بشكل مختلف، ولكن هناك بعض القواسم المشتركة في مراحل وترتيب المشاعر التي نمرّ بها أثناء الحزن".

وأضافت: "الحزن في العلاقات لا يتعلق فقط بوفاة شخص تحبه، بل يتعلق بالحزن الذي يأتي عندما تضطر إلى التخلي عن فكرة كنت تخطط لها في المستقبل، أو عن شخص تخلى عنك، أو عن علاقة انتهت بإرادتك؛ لأنك لم تعد تحتمل ما يحدث لك من خلالها".

وهناك بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يشعرون بالحزن بعد انتهاء العلاقات وهي:

تغير الشخص كأنه غريبًا:

قد ينجم الشعور بالحزن الشديد عن تغيير كبير في العلاقة، وكأن شريكك أصبح شخصًا غريبًا، إذ يمكن أن يكون لهذا التحول تأثير كبير علينا وعلى صحتنا النفسية.

توقعات لم تتحقق:

يمتلك كل طرف في العلاقات العاطفية توقعات من شريكه، ويبدأ في رسم سيناريوهات للمستقبل، ولهذا السبب عندما تنتهي العلاقة، نشعر بأن التوقعات لم تتحقق.

الشعور بالوحدة:

عندما يغادر شخص كان مهم عندنا، يبقى لدينا فراغ للكثير من الوقت، وهذا يمكن أن يجعلنا نشعر بالعزلة والوحدة، وعدم معرفة كيفية ملء هذا الفراغ على الفور.

الأحلام المفقودة:

يبدو أن الأحلام التي كانت لدينا مع هذا الشخص قد فقدت، وقد يكون من الصعب محاربة هذا الفكر لذلك نشعر بالحزن والإجهاد النفسي فترة كبيرة مما يؤثر على صحتنا النفسية ويجعلها غير سعيدة على الإطلاق.

الخوف من الشعور بالضياع:

الانفصال عن الشريك، خاصة بعد إنجاب الأطفال معه، يمكن أن يجعلنا نشعر بالضياع بشأن الشكل الذي ستبدو عليه الأسرة.