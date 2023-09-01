الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر كمال من العلمين الجديدة: "شكرا للمتحدة لاختيارى للغناء بمهرجان العلمين"

عمر كمال
عمر كمال

قال الفنان عمر كمال، إنه سعيد للغاية لإتاحة الفرصة له بالغناء في حفل غنائي ضخم بمهرجان العلمين الجديدة، موجها الشكر للقائمين على المهرجان، معلقا: "سعيد جدا لاختياري وسط النخبة الكبيرة من مطربي مصر والعالم العربي للغناء بمهرجان العلمين وأشكر كل القائمين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومبسوط جدا إني واقف في مكان جميل زي ده".

حفل عمر كمال بمهرجان العلمين الجديدة

وأضاف عمر كمال، في تصريحات لمساء دي إم سي قبل صعوده حفل الليلة: "من أول ما جاتلي الدعوة والنهاردة، لما عملت البروفة.. حسيت كأني أول مرة أغني في مصر.. رغم أنه ممكن أكون لفيت مصر كلها.. لكني أول مرة أشوف مصر بالجمال ده ومتحمس جدا".

واحتشد جمهور غفير بساحة العلمين أرينا، حيث ينطلق بعد دقائق حفل النجوم عمر كمال وأبو والصواريخ ودبل زوكش في واحدة من أضخم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة خلال الفترة الماضية.

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احتشاد الجمهور فى العلمين أرينا قبل دقائق من صعود عمر كمال و"أبو" للمسرح

ويتواجد الآلاف من محبي نجوم حفل الليلة، حيث سهلت شركة تذكرتي علميات الدخول بداية من مساء الخميس، بعد أن نفدت تذاكر الحفل على مدار الساعات الماضية.

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