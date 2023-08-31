عزت القمحاوي: "الكاتب ينتحر لأنه يكتب نفسه أساساً ومهارته أن يخفي ذلك"

قال عزت القمحاوي، الكاتب والروائي، إن الرواية فن ديمقراطي والروائي يحافظ على مسافة واحدة من جميع شخوصه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: "لدي تصور أن المبدع لديه إعاقة ما في التواصل مع العالم".

وأشار إلى أن الكاتب يكتب آلامه وأشواقه في كل شخصياته والمهارة أن يخفي ذلك، متابعاً: "تماهيت مع شخصية سامي يعقوب وحزنت يوم دفعت بالرواية للنشر".

وأكد أن الكاتب ينتحر لأنه يكتب نفسه أساساً ومهارته أن يخفي ذلك، مشيراً إلى أن كتاب "الأيك في المباهج والأحزان" هو بيان كاتب عن ما سيكون عليه.