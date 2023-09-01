المركز الثقافي القبطي يكرم الطلبة المتفوقين في الرياضيات من أوائل الثانوية العامة

اقام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، حفل توزيع جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للتفوق في الرياضيات (جائزة أ. مجدي فهيم) لتكريم الطلبة المتفوقين في الرياضيات من أوائل الثانوية العامة.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وألقى الأنبا إرميا كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الطلبة المتفوقين على مجهودهم ومحبتهم للعلم وتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح، وأشار نيافته لما يقوم به المركز من دور كبير لرعاية الثقافة والعلم والمتفوقين من خلال مختلف أنشطة المركز.

البابا شنودة صاحب فكرة إنشاء المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

وأضاف نيافته أن اليوم 31 أغسطس، يوافق تذكار رسامة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث قسًا بدير السريان وأنه اختار هذا اليوم خصيصًا للاحتفالية لمحبة قداسته ومهارته الفائقة في العمليات الحسابية ولدور قداسته في رعاية العلم والعلماء وأنه صاحب فكرة إنشاء المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ومن بعده يكمل المسيرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كما ألقى كلا من أ.د. نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس العلمي للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأ.د. حازم راشد استاذ المناهج عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، كلمات هنئوا بها الطلبة المكرمين وأعطوهم نصائح لبدء مرحلة جديدة من حياتهم تحتاج مثابرة وجهد كبير.

وانتهت الاحتفالية بتكريم المتفوقين وهم:

1- إبرام جمال حنين

2- أدهم محمود حسن

3- مارسلينو سامر سعيد

4- مرقس شنودة محارب