الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير إعلام رقمي: الذكاء الاصطناعي سيكون لديه سيادة لغوية الفترة المقبلة

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال مصطفى أبو جمرة، خبير الإعلام الرقمي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي المقلد هو الثورة الحديثة واليوم ندخل على متغير كبير خاصة في مجال العمل وسيكون لدينا جهاز يستطيع الحديث مع الإنسان بكفاءة عالية جدًا ولديه القدرة على الإقناع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر نور الدين، أننا اليوم نعاني من الأخبار الزائفة وبالمستقبل سنعاني من الحقائق الزائفة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه سيادة لغوية ويستطيع استخدام أي لغة كانت فاللغة من ضمنها الدين والعلوم والتحالف والتواصل وعندما يكون الجهاز متفوق على صاحبه لغويًا فشيء يدعو للقلق.

 الذكاء الاصطناعي سيجمع ما بين التطور في الشكل والتنوع في المضمون 

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيجمع ما بين التطور في الشكل والتنوع في المضمون وسيكون فيها الغث والسليم، مؤكدًا دعمه للشخصية الانتقادية وهو الذي يحرص على ضرورة التأكد من مصدرها وحقيق حدوثها لأننا خلال عام أو عامين سنرى صور مفبركة من الصعب جدًا التمييز بينهما. 

وتابع، أن أمريكا ستنظم قريبًا مؤتمرًا يضم كل الدول لوضع قواعد أخلاقية وقانونية تحكم إنتاج هذه المنتجات والإفصاح عن البيانات التي تم التدريب عليها ومصر مشارك في هذا المؤتمر مؤكدًا لدينا شركات ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي. 

مصطفى أبو جمرة الذكاء الاصطناعي سيادة لغوية يستطيع الحديث بكفاءة عالية التطور المضمون

مواد متعلقة

خبير اقتصادى يكشف أهمية الذكاء الاصطناعى وخطورته فى السنوات المقبلة

الفنان التشكيلى طاهر عبدالعظيم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفن سلاح ذو حدين

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين عمليات التشخيص الطبى؟

خطيئة الذكاء الاصطناعي.. تطبيقات تحول الصور إلى إباحية دون علم الضحية

العمل الدولية: الذكاء الاصطناعى لن يكون سببًا فى القضاء على الوظائف

رئيس "مايكروسوفت" يدعو إلى التزام الشفافية فى تنظيم الذكاء الاصطناعى

البحوث الزراعية يعقد دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات

الأكثر قراءة

الجزائر: إصدار العدالة السويسرية أحكامًا على دولة ذات سيادة "غير مقبول"

على الحجار يشعل مهرجان القلعة بالأغانى الوطنية.. والجمهور يرفع أعلام مصر

إيلون ماسك يعلن عن تحديثات جديدة على منصة إكس تشمل المكالمات الصوتية والمرئية

حقيقة التمثال الذى أخذ معه "محمد صلاح".. "سيلفى"

أبرزهم تايلور سويفت.. 3 ألبومات غنائية عالمية جديدة فى الخريف

لينك وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال