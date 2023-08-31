خبير إعلام رقمي: الذكاء الاصطناعي سيكون لديه سيادة لغوية الفترة المقبلة

قال مصطفى أبو جمرة، خبير الإعلام الرقمي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي المقلد هو الثورة الحديثة واليوم ندخل على متغير كبير خاصة في مجال العمل وسيكون لدينا جهاز يستطيع الحديث مع الإنسان بكفاءة عالية جدًا ولديه القدرة على الإقناع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر نور الدين، أننا اليوم نعاني من الأخبار الزائفة وبالمستقبل سنعاني من الحقائق الزائفة، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه سيادة لغوية ويستطيع استخدام أي لغة كانت فاللغة من ضمنها الدين والعلوم والتحالف والتواصل وعندما يكون الجهاز متفوق على صاحبه لغويًا فشيء يدعو للقلق.

الذكاء الاصطناعي سيجمع ما بين التطور في الشكل والتنوع في المضمون

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيجمع ما بين التطور في الشكل والتنوع في المضمون وسيكون فيها الغث والسليم، مؤكدًا دعمه للشخصية الانتقادية وهو الذي يحرص على ضرورة التأكد من مصدرها وحقيق حدوثها لأننا خلال عام أو عامين سنرى صور مفبركة من الصعب جدًا التمييز بينهما.

وتابع، أن أمريكا ستنظم قريبًا مؤتمرًا يضم كل الدول لوضع قواعد أخلاقية وقانونية تحكم إنتاج هذه المنتجات والإفصاح عن البيانات التي تم التدريب عليها ومصر مشارك في هذا المؤتمر مؤكدًا لدينا شركات ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي.