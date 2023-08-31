الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"خير التقسيط".. تفاصيل مبادرة دعم زواج الأيتام

جريدة الدستور

علق اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على إطلاق مبادرة "خير التقسيط" بهدف تحفيز المتبرعين ووصول الخدمات لعدد كبير من المستفيدين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس: "من يريد فعل الخير فعليه القدوم لنا، والمبادرة منها دفع 400 جنيه كل شهر للمساهمة في زواج فتاة يتيمة".

وأضاف: "أي حد عنده إحساس بالخير ومعاه أي شىء للخير بنقوله اتفضل إحنا معاك، والمبادرة تستهدف عدة أنشطة بينها دعم زواج اليتيمات وتوصيل المياه للمستحقين من خلال استقبال التبرعات على أقساط شهرية".

وتابع: "جمعية الأورمان لديها دور أيتام في الإسكندرية والهرم والمهندسين، المتبرع ويسلم شيك التبرع بيده للعروس اليتيمة، وهذا ما يمثل قمة المصداقية".

جمعية الأورمان خير التقسيط الحياة اليوم الحياة

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