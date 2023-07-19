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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمعية الأورمان: الشعب المصرى يزيد التبرعات فى أوقات الأزمات

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الشعب المصري عظيم، ولديه معادلة غريبة في العمل الأهلي، حيث تزداد التبرعات في أوقات الأزمات، حتى الأزمات الاقتصادية التي تتأثر بها كل الطبقات. 

وأضاف "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعاني منها كل الطبقات، ولكن التبرعات زادت، وفي رمضان والأضاحي. 

نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر

وأوضح أن أهم شيء لدى الجمعية ليس نشاط التبرع بالكراتين والبطاطين، لكن الاستدامة في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر هشاشة، حتى الدعم الغذائي يقدم للأسر غير القادرة على العمل والكسب، والأطفال والمسنين، بينما نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.

جمعية الأورمان التبرعات أوقات الأزمات الشعب المصري تزداد الازمات الاقتصادية

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