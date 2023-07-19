جمعية الأورمان: الشعب المصرى يزيد التبرعات فى أوقات الأزمات

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، إن الشعب المصري عظيم، ولديه معادلة غريبة في العمل الأهلي، حيث تزداد التبرعات في أوقات الأزمات، حتى الأزمات الاقتصادية التي تتأثر بها كل الطبقات.

وأضاف "فؤاد"، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعاني منها كل الطبقات، ولكن التبرعات زادت، وفي رمضان والأضاحي.

نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر

وأوضح أن أهم شيء لدى الجمعية ليس نشاط التبرع بالكراتين والبطاطين، لكن الاستدامة في تقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر هشاشة، حتى الدعم الغذائي يقدم للأسر غير القادرة على العمل والكسب، والأطفال والمسنين، بينما نستهدف عشرات آلاف المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر.