"الأجواء ساحرة".. آخر كواليس مهرجان "العالم علمين"

يواصل برنامج "الحياة اليوم"مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، متابعة تغطيات فعاليات مهرجان العلمين 2023، والذي ينطلق في دورته الأولى في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين".

وقال عمرو عبد الحميد، مراسل قناة الحياة في مدينة العلمين الجديدة، إن المشهد يسحر الجميع في مدينة العلمين منذ انطلاق المهرجان، وهناك زيارات طوال الوقت من قبل الجميع لاسيما من الأسر لمتابعة الفعاليات الفنية والترفيهية داخل مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف عمرو عبد الحميد: "الأجواء ساحرة في مدينة العلمين الجديدة، والجميع يحرص على التقاط الصور التذكارية على هامش مهرجان العلمين".